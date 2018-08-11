THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Bayern Munich'in yıldızına Türk hacker şoku

Alman devi Bayern Munich'in Polonyalı yıldızı Lewndowski'nin sosyal medya hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
Bayern Munich'in yıldızına Türk hacker şoku

Bundesliga devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin resmi twitter hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.

29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.

TÜRK HAYRANLARI BU DURUMU OLUMLU KARŞILADI

1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
  1. Bundesliga
  2. Bayern Münih
  3. Lewandowski

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    2. Karabükspor'dan açıklama: Onur duyduk!
    3. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    4. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki doları..
    5. Gazzeli gençler kültür merkezinin..
    6. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat..
    9. Yoğurtlu dondurma tarifi
    10. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    11. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    12. Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken..
    13. MEB'den "profesyonel yöneticilik"..
    14. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında anıldı
    15. İncirlik Üssü ABD'ye kapatılıyor mu?
    16. Tuzlu kek nasıl yapılır?
    17. Çocuklara yüzme öğretmek için 5 neden!
    18. 5 gün önce kaybolan engelli gençten..
    19. Çocuklu evlerde temizlik nasıl olmalı?
    20. Ahi Evran Üniversitesi sıralama taban..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı