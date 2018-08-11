Bayern Munich'in yıldızına Türk hacker şoku
Alman devi Bayern Munich'in Polonyalı yıldızı Lewndowski'nin sosyal medya hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
Bundesliga devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin resmi twitter hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.
29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.
TÜRK HAYRANLARI BU DURUMU OLUMLU KARŞILADI
1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı.
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