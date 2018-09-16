Bayern Munich'in yıldız oyuncusu 6 ay yok!

Bayern Münich, Bundesliga'nın 3. haftasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti ancak Fransız yıldız Corentin Tolisso'nun sakatlık haberiyle sarsıldı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Bayern Münih'in ilk golünü atan Tolisso, 42. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

AMELİYAT OLACAK

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Fransız orta saha oyuncusu ameliyat olacak ve 6 ay sahalardan uzak kalacak. Mücadelenin 82. dakikasında sakatlanan Rafinha'nın ise en 3 hafta oynayamayacağı belirtildi. (Sporx)

Kaynak: Skorer