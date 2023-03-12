Baydur, Kızılay'a iftiralar yağdırdı! Kızılay’ın içi boşaltıldıysa 350 bin çadırı baban mı dikti!

CHP'nin kanalı Halk Tv ekranlarında konuşan Prof. Dr. Mithat Baydur, defalarca Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tarafından yalanlanmasına rağmen milletvekili olacağı yalanını ortaya attı.

Kızılay, depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını bölgeye yolladı. 350 bin çadırı depremzedeler için hazırladı. 3 milyon insanın sıcak yemeğini 3 öğün sağlıyor.

Kızılay'a iftiralar yağdırdı

Prof. Dr. Mithat Baydur, "Kurumların içi bolaştıldı tabi hangi birini söyleyeceksin. Kızılay; çadırını sattı, konservesini sattı, kan sattı, konteynerini sattı. Kızılay aracı kurumluk bile yaptı. Kızılay'ın içini boşalttılar. Bir kepazelik bu bir de çekinmeden sıkılmadan nasıl milletvekili adayı oluyor. Cumhurbaşkanı ile poz veriyor. 93 okulu boşaltıyoruz diyorlar. Önceden biliyorsanız niye önlem almadınız. AFAD tüm Türkiye'yi ölçtüğünü söylüyor binlerce çürük okul var. İlla bir deprem olması mı lazım." diyerek iftiraları peş peşe sıraladı.