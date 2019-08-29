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Baydilli, Zafer Bayramını kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:48
Baydilli, Zafer Bayramını kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanmasının 97. yılını yaşamanın gururunu yaşadıklarını belirten Baydilli, mesajında, “30 Ağustos Zaferi; bitmek üzere olan bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, umutların tükeneceği nokta muhteşem bir dirilişe imza atmasının sembolüdür. Bu zafer aynı zamanda milletimizin canından öte gördüğü vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Milletimiz Malazgirt’ten bu yana Anadolu topraklarını yurt tutmuş ve her koşulda korumuştur. Tarihten bu yana nice cenkler görmüş bu kadim millet her dönemde toprağına göz dikenleri ezmiş ve bu aziz vatana sahip çıkmıştır. Son olarak da 15 Temmuz 2016 gecesi yine toprağımıza göz dikenlerin içimizde yetiştirdiği hainlerin darbesine darbe yaparak bu vatanı kanı pahasına korumuştur. İnanıyoruz ki bu aziz milletin inancı, azmi ve kararlılığı olduğu sürece hiçbir güç vatanımıza el süremez, göz dikemez. Düşman her seferinde üzerimize gelse de 30 Ağustos 1922’deki büyük zaferden aldığı güçle milletimiz yine düşmana mağlubiyeti yaşatacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:48
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