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Aktüel Bayburt'ta yüksek rakımlı köyler kışla sessizliğe büründü
Aktüel

Bayburt'ta yüksek rakımlı köyler kışla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:28:08 -
Bayburt'ta yüksek rakımlı köyler kışla sessizliğe büründü

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yüksek rakımlı kesimlerde bulunan bazı köylerdeki vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ve metrelerce yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle şehir merkezlerine dönüyor.

Soğanlı Dağları zirvesinde bulunan Aydıntepe ilçesinin Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinde kış çetin geçiyor.

Bahar aylarında köylerine gidenler, bugünlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ve metrelerce yüksekliğe ulaşmasıyla il merkezlerine dönmeye başladı.

Yüksek rakımlı köyler, gelecek bahara kadar sessizliğe büründü.

Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Osman Bayraktar, AA muhabirine, Soğanlı Dağları'nda kışın erken geldiğini ve çetin geçtiğini söyledi.

Elektrik, telefon kesintilerinin bu aylarda sık yaşandığını ve onarımın çetin kış şartları nedeniyle güçlükle yapılabildiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Eskiden köyde kalmak isteyenler oluyordu, birlik olup kendi imkanlarımızla bu gibi şeyleri tamir etme imkanımız vardı. Ama şimdi 2-3 haneyle bu işler olmuyor. Hasta olsak ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Yer yer 5 metreyi bulan kar yağışı oluyor. Yolun açılması bile birkaç günü bulabiliyor. O yüzden köyü, baharda dönmek üzere terk ediyoruz."

Bayraktar, bu yıl köylerine karın geç geldiğini ve hayvanlarını otlatmak için bir süre daha köyde kalacağını ifade ederek, "Bu yıl pek kar yağmadı, yoksa bu zamana kalmazdık. Birkaç gün daha burada kalıp Trabzon'a ineceğim. Hayvanlarıma orada bakacağım. Nisan ayının ortalarında da tekrar geri geleceğim." dedi.

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