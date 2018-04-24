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Bayburt'ta silahlı kavgada baba-oğul hayatını kaybetti

Bayburt'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

24 Nisan 2018 Salı 08:45
Bayburt'ta silahlı kavgada baba-oğul hayatını kaybetti

Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yan  yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi  nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.S, bitişikteki iş yerinden  getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek'e ateş etti.

Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Ramazan Şimşek ise  yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili katil zanlısı M.S'yi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:45
  1. Bayburt
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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