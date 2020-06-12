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Aktüel

Bayburt’ta Koçbayır köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta yeni pozitif vakaların görüldüğü Koçbayır köyü korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:33:56 -
Bayburt’ta Koçbayır köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta yeni pozitif vakaların görüldüğü Koçbayır köyü korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçesine bağlı Koçbayır köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 12.06.2020 Cuma gününden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.” denildi.

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