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Bayburt Üniversitesi’nden KPSS önlisans başarısı

Kamu kurumlarına yerleşen mezun sayısıyla büyük bir başarıya imza atan Bayburt Üniversitesi, 2018 KPSS Önlisans Değerlendirme sonuçlarına göre 129 devlet üniversitesiarasında 17.

26 Şubat 2019 Salı 17:58
Bayburt Üniversitesi’nden KPSS önlisans başarısı

Kamu kurumlarına yerleşen mezun sayısıyla büyük bir başarıya imza atan Bayburt Üniversitesi, 2018 KPSS Önlisans Değerlendirme sonuçlarına göre 129 devlet üniversitesiarasında 17. sırada, 206 üniversitenin yer aldığı genel değerlendirmede ise 42. sırada yer aldı.


Tercih döneminde büyük rağbet gören ve yüzde 92,02’lik doluluk oranına ulaşan Bayburt Üniversitesi önlisans programları, KPSS93 puan türündeki yerleştirme rakamlarıyla başarısını tescilledi. ÖSYM’nin yayımladığı Değerlendirme Raporunda, Bayburt Üniversitesi’nden sınava giren 1699 adayın en düşük 55,08 ve en yüksek 91,10 puan olmak üzere 68,44 puanortalaması yakaladığı bilgisi paylaşıldı. Sıralamadaki konumu ile birçok köklü devlet ve vakıf üniversitesinin önüne geçen Bayburt Üniversitesi, bu anlamda Kuzeydoğu Bölgesini başarıyla temsil etti.


Rapora ilişkin bir açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sektörel büyümenin ve kalkınma politikalarının oluşturduğu kalifiye ara eleman ihtiyacının, önlisans programlarına yönelik ilgiyi arttırdığına dikkat çekti. Coşkun, kalite geliştirme ve inovasyon modeline göre tasarladıkları programlardaki başarının, eğitim etkinlikleri ve mezunların sektöre entegre olmasıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.


Değerlendirmedeki başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade eden Coşkun, sürekli iyileştirme ve dijitalleşme uygulamaları sayesinde daha fazla mezun istihdamı yaratmayı ve özel sektörü de desteklemeyi hedeflediklerini iletti. Coşkun, Meslek Yüksekokullarının başarısından dolayı başta öğretim elemanları olmak üzere, mezunlara vetüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:58
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