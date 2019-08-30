0553 313 94 23

Bayburt Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı tamamlandı

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 akademik yılı farklı bölüm ve programlara öğrenci alımı için gerçekleştirdiği özel yetenek sınavları tamamlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:34
Bayburt Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı tamamlandı

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 akademik yılı farklı bölüm ve programlara öğrenci alımı için gerçekleştirdiği özel yetenek sınavları tamamlandı.


Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümüne Türkiye’nin farklı bölgelerinden 2 bin 500’e yakın aday başvurdu. 2 bin 170 adayın kabul edildiği özel yetenek sınavında 260 öğrenci kontenjanlara kayıt hakkı kazandı. BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerine alınması planlanan 64’ü kadın, 40’ı milli sporcu, 8’i şehit ya da gazi yakını ve 26’sı engelli olmak üzere toplamda 260 öğrenci kontenjanı belirlendi. Kapalı spor salonunda yapılan sınavda ter döken 2 bin 170 aday basketbol, voleybol, futbol, hentbol, takla, koşu ve sıçrama duraklarından oluşan parkuru belirlenen zaman sınırının altında tamamlamak İçin yarıştı. Türkiye’nin farklı illerinden bireysel ve toplu halde sınava gelen adaylar, derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Sınav ve katılım hakkında bilgiler veren BESYO Müdür Vekili Doç. Dr. Murat Kul, “Geçen yıl 600 dolaylarında olan aday başvurunun bu yıl 2 bin 444’e ulaştı. Sınava kabul edilen aday sayısının 2 bin 170 olmasının büyük bir ivme yakalandığını gösterdi. Trendi yükselen, performansı artan bir yüksekokul olma yolunda ilerliyoruz. Akademik personel sayısının artması ve yeni bölümlerinin aktifleşmesi ile birlikte bu sayıların daha da artmasını bekliyoruz” dedi.


Sınavlar esnasında öğrencileri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Sınav parkurundaki öğrencileri izleyen Coşkun, parkur özellikleri hakkında akademisyenlerden bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    1. TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    2. Hong Kong eylemcilerinin lideri..
    3. Van Gölü’nün derinliklerinde Zafer..
    4. Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer..
    5. Annesini aldatan babasına tuzak kurup..
    6. Vali Cüneyt Epcim’den 30 Ağustos Zafer..
    7. Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer..
    8. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    9. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    11. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    12. Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
    13. Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına..
    14. Mezarlıktaki define kazısı 2 yıl önce..
    15. Adana'daki cinayet
    16. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor’u konuk..
    17. Vali Arslantaş, Elazığ’da
    18. Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine..
    19. Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
    20. AK Partili vekilden Babacan ve..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması