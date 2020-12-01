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Aktüel Bayburt Kalesi ışıklandırıldı
Aktüel

Bayburt Kalesi ışıklandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:34:37 -
Bayburt Kalesi ışıklandırıldı

BAYBURT (AA) - Yerleşim alanı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliğine sahip Bayburt Kalesi'nin surları ışıklandırıldı.

Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan kale, 150 bin metrekare alan üzerinde kurulu.

Tarihi kaynaklarda "Çinimaçin Kalesi" olarak yer alan kalenin 3 kilometre uzunluğa sahip, yüksekliği 30 metreyi bulan sur duvarlarının Valilik tarafından ışıklandırılması, kentin hemen her noktasından görülme imkanı bulunan kaleye ayrı bir güzellik kattı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalede aydınlatma sistemi kurulması için uzun zamandır çaba sarf ettiklerini söyledi.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresince hayata geçirilen projeyle Bayburt Kalesi'nin ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Epcim, "Bu projenin hayata geçirilmesi için epey zamandır uğraşıyorduk. Bugün sonuç almanın mutluluğu içindeyiz. Bayburt Kalesi dünya kaleleri arasında en ihtişamlı, en görkemli kalelerden bir tanesidir. Nice türkülere, efsanelere konu olmuş bir kaledir. Bu kalenin gece görüntüsünü kendi ihtişamına yakışır bir şekle getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Projenin tarihi koruma ilkelerine uygun şekilde yapıldığını dile getiren Epcim şunları kaydetti:

"Projenin yapımı konusunda bizlere çeşitli kurumlar destek verdi. Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal'ın destekleri oldu. Fikir olarak bu noktada bizlere rehberlik ettiler. Yine eski Maliye Bakanımız Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın özel desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Epcim, projeyle kentin turistik değerinin artacağını belirterek, "Anadolu irfanı der ki 'Kale şehrin onurudur. Kale düşürse şehir düşer.' Bu manada kaleyi yüceltmek gerektiğini düşünüyoruz. Bayburt Kalesi'ni böyle ihtişamlı bir şekilde Bayburtlulara sunduğumuz için mutluyuz." dedi.


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