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Dünya

Bayaz Saray'ı ayağa kaldıran saldırgan vuruldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısı sırasında programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı. Alarma sebep olan silahlı saldırganın yakalanma anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 01:36:00 -

Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Başkan Trump, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin vurulduğunu ve bu kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Trump kısa bir süre sonra konuşmasına ara verdiği yerden devam etti.

Trump basın toplantısı sırasında güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkarıldı
Trump basın toplantısı sırasında güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkarıldı

Dünya

Trump basın toplantısı sırasında güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkarıldı

ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

Aktüel

ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

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