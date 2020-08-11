Bayaz Saray'ı ayağa kaldıran saldırgan vuruldu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısı sırasında programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı. Alarma sebep olan silahlı saldırganın yakalanma anı kameralara yansıdı.
Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan uzaklaştırıldı.
Başkan Trump, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin vurulduğunu ve bu kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Trump kısa bir süre sonra konuşmasına ara verdiği yerden devam etti.