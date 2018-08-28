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Bayatlamayan poğaça tarifi

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? İşte bayatlamayan poğaça için yapmak için gerekli malzemeler...

28 Ağustos 2018 Salı 21:41
Bayatlamayan poğaça tarifi

MALZEMELER

1 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 şişe soda

3 su bardağı un

Harç için;

Yarım demet maydanoz

250 gr beyaz peynir

Üzeri için;

1 yumurtanın sarısı

Susam

BAYATLAMAYAN POĞAÇA NASIL YAPILIR

Yaş mayayı ılık sütün içinde toz şekerle beraber eritin. Kalan hamur malzemelerini de ilave edip yoğurun. Gerekirse un ekleyin. 45 dakika mayalanması için üzerini bir bezle örtüp hamuru dinlendirin. Beyaz peyniri çatalla ezip maydanozu ince kıyın ve karıştırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp içlerine peynirli karışımdan paylaştırın. Elinizle yuvarlayıp kapatın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirip servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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