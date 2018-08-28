Bayatlamayan poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? İşte bayatlamayan poğaça için yapmak için gerekli malzemeler...28 Ağustos 2018 Salı 21:41
MALZEMELER
1 paket yaş maya
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ayçiçeği yağı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 şişe soda
3 su bardağı un
Harç için;
Yarım demet maydanoz
250 gr beyaz peynir
Üzeri için;
1 yumurtanın sarısı
Susam
BAYATLAMAYAN POĞAÇA NASIL YAPILIR
Yaş mayayı ılık sütün içinde toz şekerle beraber eritin. Kalan hamur malzemelerini de ilave edip yoğurun. Gerekirse un ekleyin. 45 dakika mayalanması için üzerini bir bezle örtüp hamuru dinlendirin. Beyaz peyniri çatalla ezip maydanozu ince kıyın ve karıştırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp içlerine peynirli karışımdan paylaştırın. Elinizle yuvarlayıp kapatın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirip servis yapın.
Afiyet olsun.
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