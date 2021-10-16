Bayatlamayan poğaça olsa da günlerce yesek diyorsanız, Buyrun tarifimiz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Çeyrek su bardağı ılık su

Yarım su bardağı zeytinyağı

3/4 su bardağı ılık süt

Yarım paket yaş maya (21 gram)

Yarım yemek kaşığı toz şeker

6,6 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı tuz

Az yağlı beyaz peynir (İç malzeme)

Maydanoz (İç malzeme)

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Yapılışı

Geniş bir kaba ılık su ve sütü dökelim. Toz şekeri ve yaş mayayı ekleyip karıştıralım. 15 dakika bekletilir. Maya eridikten sonra yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve tuzu ekleyin ve hepsini elinizle karıştırın. Un ve tuzu yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak bir hamur alana kadar yoğuralım. Üzerini bir bezle kapatın ve 45 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

İç harcı için maydanozun yapraklarını ince ince kıyın. Beyaz peyniri rendeleyin ve maydanozla karıştırın. Hamurdan yumurta boyutunda parçalar koparıp avucunuzla açın. İç harçtan bir tatlı kaşığı katın ve hamuru yuvarlayarak kapatın. Hamurları aralıklarla tepsiye dizdikten sonra üzerlerine ayçiçeği yağıyla çırpılmış yumurta sarısı sürün. Son olarak tepsi de 15 dakika bekletin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun