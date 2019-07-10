Bayat ekmekler artık toplama kutularına yerleştirilecek

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin ’ekmek nimettir çöpe atılmaz’ sloganıylabaşlattığı proje ile vatandaşlar bayat ekmeklerini çöpe atmak yerine bayat ekmek kutularına bırakarak, besicilik yapan vatandaşlara ulaştırılacak.

İsrafın önlenmesinin yanı sıra gelişigüzel atılan ekmeklerin sağlıksız ortamlara sebep olması ve çevrede oluşan görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje dahilinde bugüne kadar 650 adet bayat ekmek toplama kutusu yerleştirilirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da uygunluğu tespit edilen noktalara ekmek kutuları monte ediliyor. Bu proje ile kaynakların gereksiz yere tüketilmesinin önlenmesi ve ekonomik değerin çöpe gitmemesi için bir farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Atsız Afşin Yılmaz, projenin olumlu sonuçlar doğurmasının da kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Yılmaz, "Bu uygulama israfın önüne geçme konusunda önemli bir çalışmadır. Kutulara bırakılan bayat ekmekler, ekiplerimiz tarafından düzenli bir şekilde takibi yapılmaktadır. Yapılan denetimlerdede sokaklarda kaldırım, duvar üstü ve konteyner kenarlarına atılan bayat ekmek miktarında ise gözle görülür bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu konuya duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.