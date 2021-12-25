Bayat ekmek köftesi nasıl yapılır? Bayat ekmek köftesi tam ölçülü?
Bayat ekmekten köfte nasıl yapılır? Bayat ekmekleri atmak yerine değerlendirmek hem israfın önüne geçilmesini sağlar hem de bir öğün için yemek sorununu da ortadan kaldırır. Peki, bayat ekmeklerden köfte nasıl yapılır? Bayat ekmek köftesi tarifi
Bayat ekmekleri değerlendirmek isteyenler hangi tarifleri deneyebileceklerini araştırıyor. Birkaç günlük bayat ekmeklerden dillere destan köfteler hazırlamanız mümkün…
Bayat ekmek köftesi tarifi
Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- Yarım ekmek
- 1-2 diş sarımsak
- 1 su bardağı rende kaşar peyniri
- Yarım demet maydanoz
- Un
- Tuz
- Karabiber
Bayat ekmek köftesi nasıl yapılır?
Yarım ekmeği küçük parçalara ayırın ve 10 dakika kadar sütte bekletin.
10 dakikanın sonunda ekmekleri sıkarak fazla sütü süzün.
Ekmeği bir karıştırma kabına alın.
Tüm malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun.
Çok cıvık olursa bir miktar peynir ya da galeta unu ekleyebilirsiniz.
Yoğurduğunuz ekmeği yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Dolaptan çıkardığınız ekmeğe köfte şekli verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine köfteleri dizin.
180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakikada köfteleriniz hazır hale gelecektir.
Afiyet olsun.