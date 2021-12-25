Bayat ekmek köftesi nasıl yapılır? Bayat ekmek köftesi tam ölçülü?

Bayat ekmekten köfte nasıl yapılır? Bayat ekmekleri atmak yerine değerlendirmek hem israfın önüne geçilmesini sağlar hem de bir öğün için yemek sorununu da ortadan kaldırır. Peki, bayat ekmeklerden köfte nasıl yapılır? Bayat ekmek köftesi tarifi