Bay Kemal’inki siyaset değil düpedüz ihanet!

Cumhurbaşkanı adayı olma umudunu bağladığı emperyalist ülkelere peşi sıra icazet seferleri düzenleyen ve bugün İngiltere’ye gidecek olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşine ender rastlanan bir skandala imza attı.

Et ve Süt Kurumu’na yaptığı baskında ve ‘kayıp 8 saat’ yüzünden üzerine FETÖ gölgesi düşen Kılıçdaroğlu, ABD gezisi sırasında da yanından ayırmadığı yeni gözdesi Hacer Foggo ile kameralar karşına geçerek, “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” iftirası atacak kadar alçaldı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ‘kimyasal silah’ iftirasının yeni bir boyutu olarak video çeken ana muhalefet lideri, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlığı’nı ise ‘uyuşturucu ticaretine göz yummakla’ suçladı. Kamuoyunda infiale sebeb olan skandal paylaşım sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunurken, Akit’e konuşan siyasetçiler, güvenlik uzmanları ve STK temsilcileri, “Bay Kemal’in yaptığı siyaset değil düpedüz ihanet” görüşünde birleşti.

“Akli melekleri yerinde değil”

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kılıçdaroğlu’nun durumunun siyasi olmaktan çıkıp tıbbın konusu haline geldiğini söyledi. Turan, “Kılıçdaroğlu’nun en son yaptığı ‘Türkiye’de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı’ beyanı; akli melekeleri yerinde olan bir siyasinin sözleri olamaz. Cumhuriyet tarihinin belki de siyasi hayatın en vahim ve utanç verici iftirasıdır. Hükümeti zor duruma düşürmek için devamlı Türkiye’yi ve kurumlarımıza atılan bu iftiralar gerçekten çok üzücüdür. Polis ve Jandarma teşkilatımızın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı veya göz yumduğu gibi deli saçması iftiralar onun siyasi seviyesini, bilgisini de ortaya koymaktadır. İzlediği yol ve yöntem ülkemize ve milletimize ihanet noktasına gelmiştir. Kılıçdaroğlu siyasi ömrünü bitirmiştir. Milletimizden ve kurumlarımızdan özür dilemelidir” dedi.

“Yunan veya Ermeni bile bu iftirayı atarken 40 defa düşünür”

ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Ergür ise, Kılıçdaroğlu’nun ihanete varan açıklamasının tamamen Türkiye’nin yükselen trendini çökertmek için söylenmiş sözler olduğunu söyledi. Ergür şöyle devam etti: “Yerli otomobilimiz TOGG’un fabrikasının açılışı ve ilk aracın banttan iniş töreninin yapıldığı, Türkiye’nin son yüzyıla damga vuracak bir ülke olma yolunda adım adım ilerlediği bir dönemde yapılan bu açıklamanın maksadı, iktidarı ele geçirmenin de ötesine varmış durumda. İktidara gelmek için hükümeti yıpratmaktan ziyade sanki, Türkiye’nin önünü kesmek, Türkiye’yi Batı’nın önünde kriminalize etmek, suçlu duruma düşürmek için atılmış iftiralardır. Ana muhalefet partisinin liderliğini yapan ve Türkiye’yi yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi batağa saplamak için elinden gelen çabayı yapıyor. Yunan bir bakan ya da Ermeni bir yetkilinin bile atarken 40 defa düşüneceği bir iftira maalesef Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Bunun başka bir izahı yok. Devletimizi, şerefli Türk ordusunu ve emniyet teşkilatını lekelemeye yönelik akla ziyan bu açıklamayı şiddetle kınıyorum.”

Vatana ihanetin yeni versiyonu

Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam Hacer Foggo ile sosyal medyada yaptığı açıklamaların vatana ihanete varan açıklamalar olduğu tepkisi gösteren TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Ertuğrul Akar, “Kılıçdaroğlu’nun devlet karşıtı politikası devam ediyor. İngiltere yolculuğu öncesi Türkiye’nin İngiltere, Avrupa, Birleşmiş Milletler ve NATO nezdinde güvenirliğini sarsma yolunda atılan bir adımdır bu” dedi. Akar, şöyle devam etti: “Bu da açıkçası bizim nezdimizde vatana ihanetin başka bir versiyonudur. İngiltere ziyaretiyle örtüşen bu söylemi Türkiye’yi orada karalama ve kötüleme noktasında altyapı oluşturma olarak görüyoruz. Millil güvenlik sorunu haline Kılıçdaroğlu’nun hem emniyetin hem jandarmanın, kamu güvenliği görevlerini unutarak attığı iftiralar aynı zamanda suç teşkil ediyor. Zaten İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma suç duyurusunda bulundu. Tazminata mahkûm olacak ancak bunun bir önemi yok. Asıl önemli olan milletimizin devlete olan güvenini sarsıcı politika izlemesi.”