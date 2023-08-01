Bay Kemal’in adamları oy çaldı

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Açık oy gizli tasnifin mucidi olan ve milli iradenin tecelligahı sandıklara hile karıştırmayı parti politikası haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilcileri, benzeri görülmemiş bir rezalet imza attı. İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Petroliş Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde, skandal bir oy hırsızlığı yaşandı.

Oluşturduğu mezhepçi kadrolaşma ile partideki tüm köşe başlarını tutan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, CHP liderinin aleyhine çıkan oyları cebine koyarak rezil bir irade gaspına imza attı. Saniye saniye kameralara yansıyan o anlar, CHP yöneticilerinin sandıklara nasıl hile bulaştırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.