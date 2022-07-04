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Siyaset Bay Kemal'den utanmaz tehdit! Haddini bil, haddini
Siyaset

Bay Kemal'den utanmaz tehdit! Haddini bil, haddini

TÜİK'in Haziran 2022 enflasyonunu yüzde 78,62 olarak açıklaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en iyi bildiği işi yapıp yine tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 12:58:00 -
Bay Kemal'den utanmaz tehdit! Haddini bil, haddini

TÜİK'in Haziran 2022 enflasyonunu yüzde 78,62 olarak açıklaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en iyi bildiği işi yapıp yine tehditler savurdu.

Daha önce kapısında şov yapmak istediği TÜİK'e seslenen Kılıçdaroğlu "Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” herzelerini yumurtladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir” diyen CHP lideri, TÜİK’e, “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” diye seslendi.

 

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