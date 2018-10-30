Bay Kemal'den güldüren şaka! 'SGK'yı AK Parti batırdı'

Geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) batırdığı için sıkça eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suçu AK Parti'ye attı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

Sosyal güvenlik bir haktır. Emeklilikte yaşa takılanlar bizim de hakkımız var diyorlar. Hakkımız elimizden alındı, hakkımızı teslim edin diyor. Erdoğan maliyet 750 milyar lira diyor. Tamamen uydurma. 'Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde fırsatçılar ve bunlar türedi' diyor.

SGK'yı AK Parti batırmış

Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın hak arayana da türedi dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? SGK bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıranlar bunlar.