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Siyaset Bay Kemal’den 3 oy için yeni takla! 'Sana ne kardeşim başörtüsünden?'
Siyaset

Bay Kemal’den 3 oy için yeni takla! 'Sana ne kardeşim başörtüsünden?'

28 Şubat darbesinin baş mimarı CHP'nin günümüzdeki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşme" çağrısının karşılık bulmaması üzerine kendi partisine sözde eleştiride bulunup, "Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden." dedi. CHP Genel Başkanı'nın sözleri, darbe sürecinde başörtüsüne "1 metrelik bez parçası" dediği günleri de akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:09:00 - 2022-08-18 23:37:48
Bay Kemal’den 3 oy için yeni takla! 'Sana ne kardeşim başörtüsünden?'

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbesi sürecinde, Müslüman kadınların başörtüsünü, "1 metrelik bez parçası." sözleri ile küçümseyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de kendisinin de aralarında olduğu yasakçı CHP'lileri hedef aldı.

Akıllarla alay ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen Üye Katılım Töreni’nde konuştu.

"Helalleşme" çağrısının karşılık bulmaması üzerine kendisine yeni bir yol haritası çizdiği anlaşılan Kılıçdaroğlu, yasakçı CHP'lileri sözde eleştirerek şunları söyledi:

Herkesin yaşam tarzına saygı duymamız gerekir. Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız.

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