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Siyaset Bay Kemal vesayetçi arıyorsan geçmişine bak
Siyaset

Bay Kemal vesayetçi arıyorsan geçmişine bak

28 Şubat sürecinde kamusal alan bahanesiyle başörtülü insanların en temel haklarını ihlal edip resmi kurumlara almayan vesayetçi zihniyet, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’e alınmaması üzerinden ‘baskı ortamı var’ algısı oluşturmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 11:15:00 -
Bay Kemal vesayetçi arıyorsan geçmişine bak

HAKKI BİLİR  İSTANBUL

Devlette çift başlılık doğuracak adımlar atarak kamu düzenini bozmaya çalışan ve AK Parti’nin bu duruma müsaade etmemesini ise ‘vesayet ortamı’ olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi zulüm dolu vesayetçi geçmişini ise görmezden geliyor. Fırsat buldukları ilk anda aynı insanlık dışı muameleyi kendileri gibi düşünmeyen her kesime uygulamaktan zerre kadar çekinmeyecek olan bir zihniyetin liderliğini yürüten Kılıçdaroğlu eşi benzeri görülmemiş bir manipülasyona imza atıyor.

CHP zihniyetinin zulmü

CHP zihniyetinin hüküm sürdüğü yıllarda başörtülü kızları eğitim hakların elinden alınırken, tesettürlü ninelerimiz sırf başındaki örtüden dolayı hastanelerde tedavi edilmediği için vefat ediyordu. Mütedeyyin cenaha mensup insanlar türlü kumpas ve hilelerle zan altında bırakılıyor, düzmece delillerle hapse mahkum ediliyordu. Fazilet Partisi listesinden milletvekili seçilen Merve Kavakçı, TBMM çatısı altında linç girişimine maruz kalmış ve akabindeki süreçte ise milletvekilliği düşürülmüştü.

Geçmişine bakması yeterli

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “CHP, vesayetçi bir parti ya da zihniyet arıyorsa kendi geçmişine bakmalıdır. Başörtülü öğrencilerin üniversite kapılarından içeri alınmadığı döneme Erdoğan son verdi. Türkiye’deki vesayetin zincirleri Erdoğan tarafından kırılmıştır. Vesayet adına birçok skandal nitelikteki uygulama ise bizzat CHP tarafından yapılmıştır. İktidarın bugün yaptığı, devleti işlevsiz hale getirmek isteyen ve çift başlılık doğuracak hareketleri engellemekten ibarettir” dedi. CHP’nin son dönemdeki siyaset anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Çakır, “CHP, devletini işleyişini sabote etmek istiyor. İktidar da zaten böyle bir şeye doğal olarak göz yumamaz. Bu tavrı engelleyince de ‘vesayetçi’ diye yaygara koparılıyor. Oysa bu ülkede vesayetçi uygulamaların kimin döneminde olduğu herkesin malumudur” şeklinde konuştu.

Temel haklar ihlal edildi

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “CHP’nin geçmişi ağır insan hakları ihlalleriyle doludur. AK Parti’nin yaptığı, CHP’nin devlette çift başlılık doğuracak ve iktidarın zafiyet içerisinde gösterecek hareketlerini engellemekten ibarettir. Ortada bir vesayet yoktur. Eğitim ve sağlık hakkının bile insanların elinden alındığı bir dönem için vesayet tabirini kullanabiliriz. O dönemde CHP zihniyetinin hüküm sürdüğü yıllardır” ifadelerini kullandı. Vesayetin CHP ile özdeşleştiğini söyleyen Akbaş, “Kılıçdaroğlu bile bu nedenle ‘helalleşme’ çağrısında bulundu. Milletimi vesayeti CHP uygulamalarından gördü. AK Parti döneminde ise vesayetler sona erdi” dedi.

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Yorumlar

butun burokratlari kendisi/BATIK SSK MUDURU GIBI, SAVAS AY' IN SORULARINA CEVAP VEREMEYEN SÜT DOKMUS UTANMAZ KEDI gibi zannediyor.... ajansin pr iymis:, arsiv unutmaz:)))

.......adam adan degil, yaptigi is degil, sahte laflar soz degil!
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Haçlı nın CHDPKK li kuklaları

itine yiğit yiğiti ne sahip çıkar mış ahlak iman meselesi
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