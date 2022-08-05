Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" iddiasını hatırlatarak, "Bay Kemal, Tunceli ile ne zaman helalleşecek?" diye sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Yok yok, bir maddi hata yok.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tuncelili olduğunu biliyorum..

Nazımiye ilçesinden olduğunu biliyorum..

Bir şey daha biliyorum..

Tarihe 1937-38 Dersim Katliamı diye geçen olayın yaşandığı bölgelerden 109 tanesi listelenmiş.

Bunlardan 11 tanesi Nazımiye ilçesine ait..

Ve bu bilgilere sahip olarak soruyorum, “Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelillerle, Nazımiyelilerle, ne zaman helalleşecek?”

Derseniz ki, “Nerden çıktı bu muhabbet?”..

Şurdan çıktı..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir” sözleri ile dün ziyaret ettiği Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünden 34 sınır kaçakçısının 11 yıl önce, terörist sanılarak öldürülmesinden..

Evet, Uludere’de 34 köylünün öldürülmüş olması vahim bir hatadır..

Bu hatada, TSK’ya sızan kötü niyetli kişiler var ise, mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır..

Ama gerçekten bir hata ise..

Terörist sanılarak, kaçakçılar bombalanmış ise..

O insanların yakınları ile hem helalleşilmeli..

Hem de bundan sonra benzer yanlışların yaşanmaması için, azami gayret gösterilmeli..

Ki, gösteriliyor zaten..

Ama her şeyi de devlete yıkmamalı..

O bölgede, sınırı geçen teröristler, sabah-akşam karakol basıp, askerleri şehid ediyorlar ise..

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