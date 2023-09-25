Bay Kemal Ermeni terörüne sessiz

BUĞRA KARDAN SEBAHATTİN AYAN

Seçim döneminde ‘milliyetçi’ söylemlerle oy toplamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Azerbaycan ordusunun Karabağ operasyonu hakkında tek kelime etmemesi “Pes artık” dedirtti. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin ve Türk devletlerinin zaferlerine kayıtsız kaldığından yakınan diplomatlardan ve siyasetçilerden “Kemal Bey yanlış yolda”, “CHP’nin antiterör operasyonlarına lâl olan bu yönetimden kurtulmasının vakti gelmiştir” yorumları geldi.

Fransa ve ABD'nin safında

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Azerbaycan’ın Karabağ’da yürüttüğü antiterör operasyonundan Fransa, ABD’nin rahatsız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Onların uydu ülkeleri de aynı tavrı ortaya koydular. Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu’nda Azerbaycan’a desteğimizi açıkladı. Ermeni çetecilerin Azerbaycan topraklarına girerek orada terör estirmelerine müsaade edilmedi. Ancak CHP Genel Başkanı bu süreç devam ederken de Azerbaycan’ın ikinci zaferi geldikten sonra da hiç oralı olmadı. Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermediği gibi zafer sonrasında tebrik de etmedi. CHP milli eksenin dışına kaymış, Türkiye düşmanlarıyla ortak söylemler içinde bulunmaya başlamıştır. Kılıçdaroğlu ile CHP’nin yerli ve milli olan her şeye karşı olduğunu, illegal ve gayri ahlaki ne varsa yanında durduğunu milletimiz bir kez daha gördü. Milletimizin kültürel kodlarına ve medeniyet havzasına uzak bir duruş sergileyen; ‘Karabağ’a Türkiye İŞİD’li militanlar gönderiyor’ diye utanmadan yalan söyleyen; geçmişinde Boraltan Köprüsü faciasını taşıyan bu zihniyetten tebrik veya destek beklemeye hacet yoktur. Onların yönü her zaman Türkiye ve İslâm düşmanlarına dönüktür.”

Beklemek safdilliktir

AK Parti 27. Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları dile getirdi: “Azerbaycan’la ilgili CHP’den, CHP Genel Başkanından hassasiyet beklemek aslında safdilliktir. Niye? Çünkü CHP de Genel Başkanı da Azerbaycan mevzuunda daha önce duruşunu orta yere koymuştur. Nasıl bir duruş vardı? İlk Karabağ Savaşı’nda Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz açıkça Ermenistan’ın yanında yer almıştı. Bunu yaparken bireysel iradesini ortaya yere koyuyor değildi. Çeviköz, Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin bütünüyle politikalarını ifade ediyordu. Dolayısıyla Azerbaycan karşıtı duruşu var CHP’nin. Bunu sadece Kılıçdaroğlu bağlamamak lazım. Kurumsal yapıya bağlamak gerek. Bakın şu anda kurultaya gidiyorlar. İki önemli aday yarışacak. İsimleri açıklananlar var, ‘Ben adayım’ diyenler var. Onların bu mevzudaki duruşlarını biliyor musunuz? Açıklama var mı? Yok. Ama onların bazı olaylarda nerede durduklarını biliyoruz değil mi? Nerede gayri milli unsur varsa, nerede milletin aleyhinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerince yakalanmış yahut hukuki takibat sonucu içeri alınmış olanlar varsa onlara destek veriyorlar. CHP Genel Başkan adaylarından Özgür Özel de en son millet aleyhine hareketlerinden dolayı cezaevinde olan bir ismi ziyaret etti. Destek beyanında bulundu. Bunlar milli değiller, bunlar gayri milliler. CHP için söylüyorum. CHP’nin kurumsal yapısı için söylüyorum. CHP’liler çok yanlışa imza attılar. Şu anki PYD’nin yanında yer aldılar. Orada Amerika’nın desteklediği terörist unsurları destekler hale geldiler. Yunanistan’da Rumlardan yana tavır aldılar. Kıbrıs’taki gelişmelerde bizden değil Rumlardan yana tutumları oldu. Öyleyse CHP demek gayri milli yaklaşım demektir. Hiç şaşırmadım. Burada böyle bir garipsenecek bir hal yok.

Bunların derdi Mehmetçikle

“Bunlar politikalarının gereğini yerine getiriyorlar ve bir açıklama yapmıyorlar. Sadece biz burada milletimizi uyarıyoruz. Biz CHP’nin içerisinde milli kıvam sahibi insanlarımız olduğunu biliyoruz. Oraya oy veren çok değerli insanlarımız var. Onları sadece uyarıyoruz ki ‘Bakın bunların gerçek yüzleri budur sizden yana değiller’. Bunlar milletten yana değiller. Vatandan yana değiller. Ellerine fırsat geçerse milleti bütünüyle mahkûm edecek, zelil hale getirecek politikalar izleyecekler. Hatta Türkiye’yi götürüp işte Amerika’ya, şuraya buraya yamamak gibi bir yaklaşım içerisinde olacaklar. CHP’nin bir milletvekili TSK’ya iftirada bulunmuştu. Böyle bir yapıdan Azerbaycan noktasında milli bir duruş bekleyemezsiniz. Bunlar teröristlerden yana olduklarını izhar etmişlerdir. Ve ona bir tepki verilmediği gibi şu an CHP’nin Genel Başkan adayı olan Özgür Özel de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan bu müfteri adamı destekleyici açıklamalar yapmıştır.”

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