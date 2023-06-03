Bay Kemal diktasını başımıza bela ettik

Rezil bir kaset komplosuyla CHP’nin başına getirilen ve “Biz arkadaşlarımızı satmayız” diyerek dürüst lider kisvesine bürünen Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için etrafındaki herkesi harcadı. Her fırsatta Erdoğan’a “diktatör” iftirası atan, “parti içi demokrasi” ve “demokratik tüzük” sözlerini ağzından düşürmeyerek “demokratik dede” imajı çizen Kılıçdaroğlu, CHP’deki mezhepçi kliğin desteğiyle önüne geleni silindir gibi ezdi. Önce kendisini siyasete sokan Deniz Baykal’ı, ardından genel başkanlık yolunu açan Önder Sav’ı, daha sonra Muharrem İnce’yi saf dışı bırakan Kılıçdaroğlu, şimdi de 14-28 Mayıs yenilgisinin faturasını ödemek için yakın ekibini yedi.

13 yıllık kesintisiz kıyım

“Uzun süre oturduğu koltuktan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Çünkü altına etmiş demektir” dediği halde istifa çağrılarına kulak tıkayan ve hezimetin faturasını etrafındakilere kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tasfiye ettiği isimlerden bazıları:

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde aldığı 13. ağır mağlubiyet sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlu, tabandan yükselen “istifa” seslerini kesmek için 17 MYK üyesini topluca istifa ettirdi.

6’lı masanın ortak adaylığını kapmak için binde 1’lik partilere 39 milletvekili bağışlayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kökten CHP’li” olarak bilinen Akif Hamzaçebi ile Gürsel Tekin, Levent Gök, Haluk Koç ve Yıldırım Kaya gibi isimlere milletvekili listelerinde yer vermedi.

14 Mayıs’ta “öndeyiz” yalanını savuran Kılıçdaroğlu, foyasının ortaya acıkmasının ardından, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’de “eski Milli Görüşçü” olarak barındırılan Abdüllatif Şener ile Mehmet Bekaroğlu, Saadet Partisi ile yapılan ittifakın ardından kapı önüne konuldu.

Yıllardır partide değişim isteyen Emine Ülker Tarhan, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Mustafa Özyürek, Canan Arıtman ve Onur Öymen gibi isimlere acımasız bir kıyım uygulayıp partiden uzaklaştırdı.

Sopa koysak yüzde 48 alırdı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 13. yıllık diktatörlüğünü gazetemize değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, şunları dile getirdi: “İki kişilik bir yarışta Tayyip Bey’i sevmeyenlerin adayı diye bir sopayı koysaydık bu kadar oy alırdı. Ekmeleddin Bey ile Selahattin Demirtaş’ın ve Muharrem İnce ile Demirtaş’ın oylarını toplayın yine 48 yapıyor. Kemal Beyin partiye katkısı yok. Tayyip Bey’e ‘tek adam’ diyor ama biz diktatörlüğü, tek adamlığı içimizde yaşıyoruz. Hayatı boyunca gelemeyecek mevkilere geldi. ‘Ne oldum delisi’ oldu. Toplum tarafından sevilmiyor, saygı görmüyor. Buna rağmen gitmiyor. Torunlarının yüzüne nasıl bakıyor, ben olsam sokağa çıkamazdım. Deprem, ekonomi, salgın, bu kadar fırsat doğmuşken yine AK Parti kazanıyorsa, demek ki insanlar sana inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Ülke yönetimi teslim etmek istemiyorlar. Bunu anlamamak için sağır sultan mı olmak lazım. Kemal bey büyük projeydi. ‘Kırk Haramiler’ gibi partiye çöktü. CHP’yi parçalamak ve yok etmeye doğru gidiyor. Eğer bu partinin gerçek sahipleri müdahale etmezse, yerel seçimler sonrası parti kapanma noktasına gelir. Bunlarında bütün gayreti bu. Yerel yönetimlerden sonra CHP’yi vakıf veya dernek yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Memlekete bir çivi dahi çakmadı

Kemal Bey’e ‘git’ diyorlar ama kendinden başka kimseyi düşündüğü yok. Kendi mevkisini korumak, kendini düşünmekten başka bir derdi yok. Geçmişine bakın en küçük hikayesi var mı? En küçük bir masalı var mı? Bu ülkeye bir katısı var mı? Bir çivi çakmış mı? Tamamen sırtını devlete dayamış. Yarım yamalak yaptığı işlerden başka, gidip devlet maaş almış. Şimdi bütün devlet kurumlarıyla kavga ediyor. Devletten intikam alıyor, kardeşim. Bu kadar insan, halk ‘değişim’ istediği zaman bunun önündeki engel oluyorsa, sen bir ‘halk düşmanısın’ kardeşim. O bakımdan Kemal Bey halk düşmanıdır. Kemal Bey’i baskısıyla Milletvekili yaptık, Meclis üyesi yaptık, Grup Başkanvekili yaptık. Ama ben, Kemal Bey’i oraya getiren bir yönetici olarak, üyeliğinde imza bulunan bir genel sekreter olarak, böyle bir felaketi başınıza getirdiğim için toplumdan özür diliyorum.”