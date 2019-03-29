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Bay Kemal, Ayasofya'nın cami olmasına da karşı çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya açıklamalarına ilişkin, "İsminin müze olmasıyla cami olması arasında işlev eğer değişmiyorsa ismi değişecek. Niye değiştiriyor ismini?" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 16:06
Bay Kemal, Ayasofya'nın cami olmasına da karşı çıktı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu,  "İsminin müze olmasıyla cami olması arasında işlev eğer değişmiyorsa ismi değişecek. Niye değiştiriyor ismini? Oy devşirebilir miyim?" dedi.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İsminin müze olmasıyla cami olması arasında işlev eğer değişmiyorsa ismi değişecek. Niye değiştiriyor ismini? Oy devşirebilir miyim? Ayasofya müze ise müze olarak kalır. Cami ise cami olarak kalır. Yani bunu istismar etmenin, oy devşirmenin aracı olarak burası kullanılıyorsa artık kendisi bitmiş demektir. Geldiğimiz nokta budur." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:06
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid58 dk önce
    delikanlıysan sen camiye yani aslına çevir..
  • 1453145359 dk önce
    KeMAL abi sen bırak bu işleri,çapına uygun olanlarla ilgilen.
  • hasanhasan1 sa önce
    sanamı sorcaz kılıcdaryan? muslumanların meselesi bu..sen kendi işine bak..
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Bashka bir shey beklemiyoruz. Anayasa Mahkemesine itiraz bashvurursunu yapar ve üc besh sene sonra biz actik der. Bu yamyam dan bu millet kurtulmali.
  • NurNur1 sa önce
    Anlamadığın işe burnunu sokma
  • KızgınKızgın1 sa önce
    Sen de yapsana  dingil
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 1 sa önce
    HE DOĞRU NİYE KEMALİN DİNİ DUYGULARINI RENCİDE EDİYORSUNUZ O İSTEDİĞİ ZAMA HEP MÜZEYE GİTMEK İSTİYOR..DİNDE ZORLAMA YOK Kİ BİDE İSTANBUL KART VERİN MÜZELERİ DOLAŞSIN ..YEREBATAN SARAYI ON NUMARA KEMALE TAVSİYE EDERİM...
  • fahrettinfahrettin1 sa önce
    sana ne oluyor kemal, senin dinin sana benim dinim bana, sen müslüman degilsin,, anadan (ermeni)hristiyansinbabandan (alevisin), müslümanlarin camisi müslümanlari ilgilendirir, senin gibi dinsizleri degil. birincisiFatihin fermani var,cami olmaktan cikarilirsa bunun üzerine bedduasi var, ikincisi müze olarak para vermen gerekiyor girmek icin, cami ise bedava girilebilinecek, hatta hatta birok sembolü mesaji var, yeniden ibadete acilinirsa.... bunlari sen anlamazsin, anlayamazsin.
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    KAMAAAAAL, AYASOFYA 1453 DEN BERİ CAMİİ. EMPERYALİSTLER VE UŞAKLARININ DEDİĞİ Mİ OLACAK, %98 MÜSLÜMAN OLAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN DEDİĞİ Mİ OLACAK?
  • AnigzelAnigzel2 sa önce
    Senin aklın berşeye ermiyor çekilde erenler gelsin
  • salihsalih2 sa önce
    Valla 5 vakit Camii gibi namaz kılıncaksa eyvallah.. yok hala müze diye kulanılcaksa.. iki yüzlülüğe gerek yok
  • avbavb2 sa önce
    al kılıcı vur kayaya birbirini bulmuşlar beter olasız.
  • Ali VeliAli Veli2 sa önce
    Yanlis manşet atmissiniz. İşlevsel olarak cami olmayacakki. Esas işlev olarak cami olmasına Başkanımız karşı. Ne demişti: Sultanahmet i doldurun bakarız. Şimdide isim olarak cami olacak diyor. Biz halk olarak , hizmet veren faal bir cami olmasını istiyoruz. Bu durumda K.K haksız birseymi demiş?
  • hercaihercai2 sa önce
    Keltos gittikce F Gulen hainine benziyor!
  • LeventbayLeventbay3 sa önce
    Aynen kılıçdaroglu dogru söylemişOy devlirme katılıyorum karasızları kazanmanın bir yanıda bu
  • bilobilo3 sa önce
    aga cami olmuyorki zaten. adı değişiyor sadece. yine namaza açılmaycak. teleşalanma kılışdaroğlu
  • hsnhsn3 sa önce
    Bre gafil müze kelimesi cami kelimesi ile yer değiştirirse yapının işlevi de değişir ister istemez çünkü camiye para ile girme şartı yoktur ama senin cami ile bir buluşmuşluğun ihtitayacın yok galiba
  • ReisReis3 sa önce
    Adam doğru söylüyor cami olup da namaz kılamadıktan sonra degıştırmeye gerek yok acın kı namazımızı kılalım
  • mehmet emin ozler mehmet emin ozler 3 sa önce
    M.KAMALCHP SIZE NEYAPDI KI SEVMIYORSUN UzRICA EDIYORUM BUNLARI PAYLASIN Be insafsızlar ! Atatürk size ne yaptı da ona bu kadar düşmansınız ?Sırf şapka takmadı diye dedelerinizi mi astırdı ?Fâtih'in emâneti ve fethin sembolü olan Ayasofya Câmisine zincir mi vurdu ?1000 yıllık alfabenizi yasaklayarak târihinizi, kültür ve medeniyetinizi yansıtan kütüphanelerinizi kağıt ambarına mı çevirdi ? Geçmişinizle aranıza duvar mı ördü ?Ezanı mı yasakladı ?Haccı mı yasakladı ?Kur'an'ı mı yasakladı ?Câmileri ahır, meyhane ve hatta kerhâne mi yaptı ?İmam-ı Azam, Şeyh Edebâli, İmam Gazâli, Yunus Emre, İmam Buhâri ve İbn'ül Arâbi, gibi yüzlerce Âlim ve Evliyâ'yı yetiştiren Medrese ve Tekkeleri kapatarak FETÖ gibi şebekelere ve Paralel Din Mealizm'e zemin mi hazırladı ?Osmanlı Devlet armalarını ve Tuğralarını mı her yerden söküp kazıttı ? Musul, Kerkük, Hatay ve Batı Trakya'yı mı verdi düşmana ?Halîfelere hakaret mi etti ?Seçimleri hep kaybettiği için, seçimlere baskı yoluyla hîle katarak mı başa geldi ?Müslüman bir ülkede Cuma tâtilini kaldırıp, Hristiyan ve Yahudiler için Cumartesi Pazarı mı tatil ettirdi ?Hicrî takvimi kaldırıp hristiyanlara âit milâdi takvimi mi dayattı ?Veresiye defterini gramla satan Şaban gibi, Devlet arşivlerini kilo hesâbıyla Bulgarlara mı sattı ?Peygambere hakaret mi etti ?İkra âyetine "safsata" mı dedi ? (Hâşa)Kur'an âyetlerine "Arapoğlu'nun yâveleri" mi dedi ? (Hâşa)Şehitlik mertebesiyle ve Şehâdeti arzulayan savaş kahramânı askerlerle alay mı etti ?Ayyıldızlı Türk Bayrağını değiştirmeye mi teşebbüs etti ?Kaynağı bilinmeyen bir para ile savaş zamanında bir anda kârun kadar zengin mi oldu ?Şeriatı kaldırıp laik demokrasiyi getirerek tecavüzcülere, katillere ve hırsızlara cesaret mi verdi ?Hilâfeti kaldırarak Müslümanları başsız bırakıp Birliğini mi bozdu ? Parçalayıp haçlılara mı ezdirdi ?Filistin cephesinde Vatana ihânet mi etti ?İngilizlere vâli olmak için talepte mi bulundu ?Atatürk ne yaptı size, nedir bu nefretiniz ?
  • MehmetMehmet3 sa önce
    E haksız mı adam? Gidip orada ibadet edemiceksen ismini cami koysan ne farkeder? Tabi size şov lazım propaganda lazim di mi sayın yandaş medya
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi3 sa önce
    allah seni bildigi gibi yapsin pislik adam
  • Ax111Ax1113 sa önce
    Ayasofya niye cami oluyor? Üçüncü köprü niye yapılıyor? Marmaray niye yapılıyor? Kanal İstanbul'a ne gerek var? Tramvay niye yapılıyor? Demir yolu niye döşeniyor?.... Ya hu Kemal Kılıçdaroğlu sen bu ülkede niye yaşıyorsun?
  • mehmet korkmazmehmet korkmaz3 sa önce
    Bay KEMAL her şeye karşı, karşıya da karşı, adam ne yapsın ya tutarsa..
  • egeege3 sa önce
    Türkiyeyeçok fena zarar veren toplumun her kesiminizehirliyor fox tv. medyaiçinde devlete millete değerlerimizen çok zararı fox tv veriyor

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