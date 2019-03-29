Bay Kemal, Ayasofya'nın cami olmasına da karşı çıktı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "İsminin müze olmasıyla cami olması arasında işlev eğer değişmiyorsa ismi değişecek. Niye değiştiriyor ismini? Oy devşirebilir miyim?" dedi.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İsminin müze olmasıyla cami olması arasında işlev eğer değişmiyorsa ismi değişecek. Niye değiştiriyor ismini? Oy devşirebilir miyim? Ayasofya müze ise müze olarak kalır. Cami ise cami olarak kalır. Yani bunu istismar etmenin, oy devşirmenin aracı olarak burası kullanılıyorsa artık kendisi bitmiş demektir. Geldiğimiz nokta budur." ifadelerini kullandı.