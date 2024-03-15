Bavul dolusu paralar! CHP’nin hesaplarına el konulabilir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gayrimenkulün 40 milyon liraya alındığını, bunun 24 milyon 360 bin liralık kısmının Genel Merkez tarafından banka yoluyla ödendiğini kalan paranın ise görüntülerde görülen paralarla elden ödendiğini açıkladı. Çelik’in sözleriyle binanın gerçekte 40 milyon liraya alındığı, ancak partinin bunu 24.360.000 TL olarak gösterdiği ortaya çıktı. Böylece binanın satın alınmasında illegal işlem yapıldığı itiraf edilmiş oldu.

Bir katakulli olduğu anlaşılıyor

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar ise, şunları dile getirdi: “Olayın boyutları çok büyüyecek gibi görünüyor. Eğer CHP’den kaynaklı burada bir sorun varsa bu sefer CHP ile ilgili işlem yapılma zorunluluğu ortaya çıkacak. Çünkü kayıt dışı bir paradan söz ediyoruz ve bu bir suçtur. Mesela siyasi partiler yasasına göre, partiler yüksek miktarda bağış kabul edemez. Eğer CHP’nin burada bir ihmalkarlığı varsa kesinlikle parti hakkında işlem başlatılır. Gerekirse hesaplarına bloke konulur. Eğer belediyenin burada bir para transferi söz konusuyla, ya da belediye başkanlığının bilgisi dahilinde gerçekleşen bir usulsüzlük varsa, aynı işlemler belediye için de yapılır. Bu olay CHP’nin bugüne kadar uyguladığı siyasi anlayışı gösteriyor.”

Dilan Polat gibi soruşturulsun

Avukat Tamer Mahmutoğlu da şunları söyledi: “Olayın tüm yönleriyle ve ivedilikle araştırılarak konunun aydınlatılması gerekmektedir. Çünkü gerek görüntüler, gerekse gündemdeki iddialar çok ciddi olup, bu olayın ve perde arkasının mutlaka ortaya çıkarılması çok önemlidir. Bu yüzden, Dilan Polat-Engin Polat, Tayyargiller gibi fenomenlere yönelik kara para soruşturmalarında olduğu gibi süratli hareket edilmesi kamu yararına olacaktır. İl Başkanlığı ve İBB ile ilişkilendirilen yüklü miktarda kayıt dışı para söz konusudur. Bu milli güvenlik meselesidir.”