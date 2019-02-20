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Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse yeni adres DSP"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde Haydar Yılmaz’ın DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi ile ilgili gelişmeleri köşesine taşıdı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:53
Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse yeni adres DSP"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde Haydar Yılmaz’ın DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi ile ilgili gelişmeleri köşesine taşıdı.


Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı şöyle:


“-Rahşan hamlesi işe yaramadı..


-HDP, Saadet’e var DSP’ye yok..


-"Biz grup peşinde değiliz.. Yoksa yarın bile kurarız.."


-"Yeni Ecevit ruhu vücut buluyor.."


-"Sosyal taban travma yaşıyor.."


-Bu işler 1 günde olmadı ki..


Haydar Yılmaz’ın DSP’den Ankara Büyükşehir Adayı gösterilmesi ortalığı karıştırdı..


Yılmaz, CHP’nin eski Çankaya Belediye Başkanı..


Aileden CHP’li..


DSP ve Haydar Yılmaz hain ilan edildi..


Mansur Yavaş, “Ne oluyor?” demeye başladı..


Kırmızı kazağını çıkarttı..


Soluğu CHP Genel Merkezinde aldı:


-“Kale içeriden yıkılıyor siz ne yapıyorsunuz” dedi..


Rahşan hamlesi işe yaramadı


Sadece Haydar Yılmaz da değil..


Rüzgâr, Mustafa Sarıgül’le esmeye başladı..


İzmir, Kırklareli, Bodrum derken bütün Türkiye’ye yayıldı..


Küskünler, kırgınlar, aday yapılmayanlar birer ikişer DSP’nin yolunu tuttu..


CHP’den Rahşan Ecevit hamlesi geldi..


Aldığımız bilgilere göre pek de işe yaramadı..


DSP Genel Merkezi Rahşan Hanım’ı kibarca reddetti..


HDP’ye, Saadet’e var, DSP’ye niye yok?


CHP’de değişim talebi yeni başlamadı..


Bu aralar sürekli kamuoyu araştırmaları yapılıyor..


Sahada ne olup bittiğini görebiliyoruz..


Analizler dikkat çekici:


-CHP tabanı kırgın, kalpleri buruk..


-Sandığa gitmeye hevesli değiller..


-HDP ile yapılan gizli ittifak sosyal demokratları rahatsız etti..


-“HDP, Saadet ve İYİ Parti’ye kapı açılıyor da DSP’ye niye kapatılıyor?” soruları yükseldi..


-Muhaliflerin neden devre dışı bırakıldığına izah isteniyor..


-Kılıçdaroğlu’nun “değişim talep edenleri” hangi gerekçeyle biçtiği sorgulanıyor..


-FETÖ, PKK ve Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tavrı ciddi şekilde eleştiriliyor..


DSP iç muhasebe sürecini hızlandıracak


Bütün liderler sahada..


Anadolu’da..


Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da..


Grup toplantılarına devam ediyor..


Bu da eleştirilen bir başka konu..


-“Ankara’da oturarak seçim kazanılmıyor..”


-“Parti Meclisini kavga ederek CHP’yi iktidara taşıyamazsınız..”diyenler var..


DSP son dönemde, “ana akım sol için” çekim merkezine dönüştü..


Ecevit CHP’den ayrılınca DSP’yi kurmuş ve iktidara taşımayı başarmıştı..


DSP şimdilerde aynı hedefe kitlenmiş durumda..


“Bugün Ecevit yok ama biz varız, birlikte başaracağız” retoriği dillendiriliyor..


“DSP sırtımızdan vurdu”


Bu sütunlardan zaman zaman CHP’nin kalbinde neler olduğunu aktarmaya çalışıyoruz..


Kemal Kılıçdaroğlu; DSP’nin CHP’lileri ayartmasından rahatsız..


-“Bel altı vuruşlar”


-“31 Mart öncesi ayak oyunları” şeklinde değerlendiriyor..


Ama olay bunun çok ötesine geçmiş durumda..


Muhalif veya Muharrem İnce’ye yakın diye çizilen birçok kişi soluğu DSP’de aldı..


Bu kadar çok CHP’linin neden DSP’den aday olduğunun iki cevabı var:


1- CHP ve Kılıçdaroğlu’na kırıldılar..


2- CHP’ye 31 Mart’ta kaybettirmek için DSP’den aday oldular..


(2014 seçimlerine atıf yapılıyor.. İzmir’de CHP’nin AK Partiye kaybettiği ilçeler örnek gösteriliyor)


“CHP paramparça zaten”


DSP, CHP’den gelen suçlamaları reddediyor:


-“CHP oylarını bölmek gibi bir hedefimiz yok”..


-“Zaten kendi kendilerini bölmüşler.. 80 parçaya ayrılmışlar”..


Son damla örneği veriliyor..


“CHP içindeki stresin boşalması” gibi değerlendiriliyor..


Bu yüzden de;


“1 günde CHP’den DSP’ye yöneliş” olmadığı vurgulanıyor..


CHP sosyal tabanı travma yaşıyor


CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başka mecralarda koşmaya başladı..


Politika üretemeyen, çözüm sunamayan partiye dönüştü..


Buna karşılık siyaset mühendisliği kulvarında boy gösterir hâle geldi..


Askerî vesayetin yerini doldurmaya çalıştı..


“Benzemeyenleri” bir araya getirme görevini üstlendi..


Kendi tabanını küstürdü, konsolide edemez hâle geldi..


Sol yelpazeyi daralttı..


Sadece ve sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürümeye çalıştı..


Bir yaparsın iki yaparsın..


Üçüncüde taban, örgüt bu dayatmaları kabul etmez..


Aslında DSP doğal sonucun alternatifi olarak ortaya çıktı..


“Bu saatte bu hareketler çok yanlış oldu” deniyor..


“Bunu bize nasıl yaparsın?” soruları soruluyor..


-10 seçim kaybedip gitmezsen,


-HDP ve FETÖ ile kol kola yürürsen bunlar normal değil mi?


Ama CHP asıl travmayı 31 Mart sonrasında yaşayacak..


DSP grup kuracak


Aldığımız bilgiler DSP’nin hemen grup kurabileceği yönünde..


İYİ Partiden geçecek isimlerden de söz ediliyor..


Ancak DSP, 31 Mart sonrasını bekliyor..


CHP’den ayrılacaklarla birlikte “Yeni Ecevit ruhu” oluşturma peşindeler..


“Hedefimiz grup olsaydı çoktan kurardık” değerlendirmesi yapıyorlar..


“DSP’yi solun yeni çekim merkezine dönüştürme gayreti içindeyiz”.. diyorlar


Kılıçdaroğlu gerçekten ama gerçekten CHP’yi marjinalleştirmedi mi?”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:53
  1. doğa

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