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Battalgazi Belediyesinde Zabıta Haftası kutlaması

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ’Zabıta Haftası’ dolayısıyla Zabıta Teşkilatı’nın 193.

06 Eylül 2019 Cuma 16:31
Battalgazi Belediyesinde Zabıta Haftası kutlaması

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ’Zabıta Haftası’ dolayısıyla Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü kutladı. Battalgazi Belediyesi Zabıt personeli ile bir araya gelen Başkan Güder, personelin görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye binasında düzenlenen kutlama programında zabıta personeliyle bir araya geldi. Kutlama programına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Zabıta Müdürü İsmet Biratlı ve zabıta personelleri katıldı. Her yıl 1-7 Eylül günleri arasında kutlanan “Zabıta Haftası” dolayısıyla Battalgazi Belediye binasında Zabıta personeliylebir araya gelen Başkan Güder, kurulduğu ilk günden itibaren Zabıta Teşkilatı’nın görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini ifade etti.


Personellerin Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Güder, “1956 yılındaTürkiyemizde kurulmuş olan zabıta teşkilatı bugüne kadar görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çaba ve gayret sarf ediyorlar. Osmanlı döneminde kurulmuş olan bu teşkilatın görevini daha öncelerde ise polislerimiz ifa ederken, 1956’dan sonra zabıta teşkilatımız bu görevi üstlenmiş oldu. Zabıta teşkilatları, belediyelerin halkla teması olan yüzlerini oluşturuyorlar. Zabıta teşkilatlarımız halkla temaslarını ne kadar güzel sağlarlarsa, davranış biçimlerini nasıl olgun bir şekilde ortaya koyarlarsa belediyeler ile vatandaş arasındaki bağlantı o şekilde konmuş olur. Biz belediye olarak tüm birimlerimizle halkımızın yaşantısını, yaşamını, icraat ve işlevlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Zabıta teşkilatımızda özellikle şehir içindeki yaşamı kolaylaştırmak ve yaşamı sürdürülebilir bir hale getirmek için çaba ve gayret sarf ediyorlar. Süreç içerisinde belki esnaflarımızla, vatandaşlarımızla karşı karşıya gelebiliyorlar. Belediyelerin amaçları millete hizmet etmektir. Bunun bilincinde olarak oluşabilecek tepkileri de kendimiz yumuşatarak, vatandaşa en güzel şekilde göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.


Bugüne kadar Battalgazi Belediyesi olarak Zabıta teşkilatının çok güzel hizmetlere imza attığını da dile getiren Başkan Güder, "Başta Başkan Yardımcımız olmak üzere Müdürleriile çok güzel hizmetlere imzalar atan Zabıta teşkilatımızın bundan sonrada aynı hassasiyet ve aynı olgunluk ile Malatyamıza hizmet edecekler” dedi.


Özellikle Büyükşehir’de ve ilçelerdeki zabıta teşkilatlarında sınırların belirlenme noktasında sıkıntılar yaşandığını da hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcımıza şu problemleri ilettik.Özellikle zabıta teşkilatları olsun, mezarlıklarla alakalı teşkilatlar olsun, bunların sınırlarının belirlenmesi amacıyla sorun ve sıkıntılar yaşıyoruz. Hem Büyükşehir’de zabıta teşkilatı var, hem ilçede teşkilatlar var, tabi burada alanların, sınırların belirlemesinde sorun vesıkıntıların yaşandığını Daha önce yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcımıza iletmiştik. İnşallah bundan sonraki süreçte de ümit ediyoruz ki, zabıta teşkilatlarının Büyükşehirlere devredilmesi veya ilçelere devredilmesi ile daha güzel hizmetlerin olacağını düşünüyoruz. Genel başkan yardımcımız da bu talebimizi dikkate alacaklarını ifade ettiler. İnşallah isteklerimiz bu yönlü sonuçlanır ise bu hizmet daha sağlıklı ve daha seri bir şekilde vatandaşa ulaşmış olacaktır. Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcımızın ve Müdürlerimizin şahsında tüm zabıta ekibimizin zabıta haftasını kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:31
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