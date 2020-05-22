Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına destekler sürüyor

Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi tarafından Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’na gıda kolisi yardımı yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan gıda kolisi yardımı için teşekkürlerini iletti.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi üstlenen Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşı’na, destekler sürüyor. İhtiyaç sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşı’na ramazan ayı boyunca vatandaşlar ve STK’lar tarafından bağışlar yapılırken, en son destek ise Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nden geldi. Dernek Genel Merkezi, Hayır Çarşısı’na toplam 350 gıda kolisi yardımı yaptı. Gıda kolilerini teslim alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Zafer’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Zafer, “Ramazan ayında ve öncesinde ülkemizde deprem ve koronavirüs salgını yaşandı. Vatandaşlarımız da doğal olarak büyük sıkıntı içerisine girdiler. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bizlerde Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolilerini dağıtma noktasında sıkı bir çalışma sürecine girdik. Bu noktada bizlere yardımcı olan başta sivil toplum örgütlerine ve yardımlarını bizden esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Rabbim hayırlarını kabul etsin”

Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nın çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hayır Çarşımız Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde önemli bir görev üstlenmektedir. Şunu özellikle belirtmek isterim. Köprü görevi üstlenen Hayır Çarşımız, Ramazan ayı içerisinde 3 bin 500 civarında koli dağıtımı yaptılar. Bu dağıtımı beraber gerçekleştirdik. Bugünde Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi, 350 koliyi Hayır Çarşımıza teslim ettiler. Getirilen bu yardım kolileri, görevli arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Yapılan bu destekten dolayı Başkanımız Mehmet Zafer kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Özellikle pandemi sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya, biz bize yeteriz kampanyasıyla, hakikaten Türk milleti çok güzel bir yardımseverlik örneği göstermiş oldu. Bu yönüyle de biz hakikaten Battalgazi’mizde ve Malatya’mızda birbirimize yettik” diye konuştu.