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Batman’dan 690 atlet koştu

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu il temsilciliği tarafından organize edilen ’Atletizmi geliştirme projesi’ kapsamında 5 ilçede yapılan yarışmalar tamamlandı.

05 Mart 2019 Salı 12:33
Batman’dan 690 atlet koştu

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu il temsilciliği tarafından organize edilen ’Atletizmi geliştirme projesi’ kapsamında 5 ilçede yapılan yarışmalar tamamlandı.


Atletizm yarışmalarında Gercüş’te 120, Kozluk’ta 180, Hasankeyf’te 70, Beşiri’de 150 ve Sason ilçesinde ise 170 sporcu dereceye girmek için yarıştı. Atletizmin Batman’da her geçen yıl ivme kazanmaya devam ettiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, her alanda olduğu gibi atletizmde de alt yapılara büyük önem verdiklerini, atletizm il temsilciliği ile koordineli çalışıp başarılı projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.


Proje kapsamında 5 ilçede toplamda 690 sporcunun yarıştığını ve 90 hakemin görev yaptığını belirten Atletizm Batman il temsilcisi Ufuk Başkut, katılım oranının her gecen yıl arttığını söyledi. Başkut, "Bu proje kapsamında her yıl ilçelerimizde yeni yıldız adaylarını keşfediyoruz. Onun için ilçelerimize büyük önem vermekteyiz. Son yıllarda Türkiye, Avrupa ve Dünya derecelerini almamızdaki en büyük etken alt yapıya önem vermemiz ve çok yönlü olarak sporcu arayışında olmamızdan kaynaklanıyor" dedi.


5 ilçede dereceye giren sporcular 16 Mart 2019 tarihinde Batman Belediyesi Uluslararası Yarım Maraton kapsamında halk koşusuna katılım sağlayacak. Finalde dereceye giren sporcular 30 Mart 2019 tarihinde Elazığ’da yapılacak olan grup finallerinde Batman’ı temsil etmeye hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:33
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