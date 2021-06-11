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Gündem Batman’daki operasyonda 10 kişi tutuklandı
Gündem

Batman’daki operasyonda 10 kişi tutuklandı

Batman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen şahıslara yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’unun tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 19:52:00 -
Batman’daki operasyonda 10 kişi tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seyitler Mahallesi’nde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 8 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’ısının tutuksuz yargılanmak üzere Adli Kontrol Kararı ile serbest kaldığı ifade edilen açıklamada, 10 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

 

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