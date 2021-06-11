Batman’daki operasyonda 10 kişi tutuklandı
Batman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen şahıslara yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’unun tutuklandığı bildirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seyitler Mahallesi’nde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 8 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’ısının tutuksuz yargılanmak üzere Adli Kontrol Kararı ile serbest kaldığı ifade edilen açıklamada, 10 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.