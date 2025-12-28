Batman'da yol tepkisi: Altyapı sonrası yollarımız unutuldu!

Batman yaşayan vatandaşlar, yıllardır çamur ve çukurlarla dolu sokaklarda yaşadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Altyapı çalışmalarının ardından yolların yapılmaması nedeniyle mahalle sakinleri mağduriyetlerini dile getirdi.

Batman merkez Kısmet Mahallesi 804 Sokak ve 19 Mayıs Mahallesi’nde altyapı sonrası yolların yapılmaması vatandaşları tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, özellikle yağışlı havalarda sokakların göle döndüğünü, çocukların okula giderken büyük zorluk yaşadığını ve evlere su baskınlarının sık sık meydana geldiğini ifade ediyor.

Vatandaşlar, bu durumun hem günlük yaşamı hem de sağlık koşullarını olumsuz etkilediğini belirterek, belediyeden acil çözüm bekliyor.

"Yağmurlu günlerde sokağımız göl gibi oluyor"

Mehmet Suat Onar, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle aktardı:

"Sokağımız en son üç sene önce elektrik çalışması yapıldı. O günden beri sokağımız yapılmadı. Ardından doğal gaz çalışması gerçekleştirildi, fakat hâlâ aynı durumda. Çamur içinde gidip geliyoruz. En ufak bir yağmurda evleri su basıyor. Bildiğiniz gibi burası adeta deniz veya göl haline geliyor. Acilen yetkililere sesleniyoruz. Üç dört senedir bu çileyi çekiyoruz. Acilen yapılmasını arz ediyor, yetkililere sesleniyoruz."

"Çocuklarımız çamur içinde yaşıyor"

Belediyeye sitem eden mahalle sakini Muhammed Ömer ise, "3 yıla yakındır sokağımız bu haldedir. Sokağımız çamur ve çukurlarla dolu. Evlerimize gidene kadar çamur içerinde kalıyoruz. Bu durumu belediyeye iletmedik ve iletmeye de gerek duymadık çünkü onlar bu durumu görmüyorlar mı? İlla bizlerin mi söylemesi gerekir. Bizde çocuklarımızda çamur içerinde yaşıyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz, en kısa sürede sokağımızın yollarını yapmalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Oy istiyorlar ama hizmet yok"

Mehmet Özcan ise, altyapı sonrası yolların yapılmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sokağımızda yapılan altyapı çalışmalarından sonra bu şekilde bıraktılar. Oy isteme zamanlarında bizlerden oy istiyorlar ve bizde oyumuzu kullanıyor ama hizmete gelince yok. Yağmurlu zamanlarda sokağımız çamurdan geçilmez hale geliyor. Çukur ve çamurdan dolayı sokaktan geçmek çok zor oluyor. Artık sokağımızın yapılmasını istiyoruz."

DOĞRU HABER