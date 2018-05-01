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Batman'da yıldırım düştü 64 koyun telef oldu!

Batman'ın Beşeri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun öldü, Suriyeli çoban Beşir İbrahim hafif yaralandı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:29
Batman'da yıldırım düştü 64 koyun telef oldu!

Beşiri ilçesinde 2 gündür sağanak etkili olurken, dün akşam Beşpınar köyü yakınlarına yıldırım düştü. Bölgede otlayan sürüdeki 64 koyun telef oldu, Suriyeli çoban Beşir İbrahim hafif yaralandı. Beşpınar Köyü Muhtarı Mehmet Sevim Tan, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklığa düşen yıldırımın koyun sürüsüne isabet ettiğini belirtti. Muhtar Tan, "Akşam saatleriydi. Karanlık iyice bastırmıştı. Büyük bir gök gürültüsü duyduk. Dışarı çıktığımızda yıldırımın sürü üzerine düştüğünü öğrendik. Köylülere ait hayvanların bir bölümü telef olmuştu. Suriyeli çobanı Allah korudu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:29
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