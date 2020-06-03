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Aktüel

Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:16:44 -
Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir miktar eroin, 400 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 bin 350 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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