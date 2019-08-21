0553 313 94 23

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Batman Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Süreyya Ana Kız Öğrenci Yurdu önünde Ali Akın yönetimindeki 72 AAG 994 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan Fırat Yavuz, Üveys Görgen, Mustafa Yasar ve Emrah Karataş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayyım atanan büyükşehirde operasyon! Gözaltılar var
    1. Kayyım atanan büyükşehirde operasyon!..
    2. Elazığ'a sazan dopingi! Yüzlerce yavru..
    3. Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum..
    4. Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom..
    5. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    6. Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    7. DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör..
    8. "Depremi engelleyemeyiz ama..
    9. Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i..
    10. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    11. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    12. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    13. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    14. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    15. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    16. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    17. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    18. Van Büyükşehir Belediyesi..
    19. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    20. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    21. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    22. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    23. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    24. Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün..
    25. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    26. AK Partili Ünal: "AK Parti 18. kuruluş..
    27. Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon
    28. Hakkari’de başıboş köpeklere yiyecek..
    29. Muhtar okul boyadı
    30. Mamak’ta kültür gezileri başlıyor
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!