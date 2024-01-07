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Gündem Batman'da tevhid sancaklı Gazze yürüyüşü!
Gündem

Batman'da tevhid sancaklı Gazze yürüyüşü!

Yeniakit Publisher
2024-01-07 21:11:00 - 2024-01-07 21:17:11

Batman'da bir araya gelen vatandaşlar Tevhid sancaklarıyla Gazze için yürüdü.

Batman şehir merkezinde düzenlenen eyleme binlerce vatandaş katıldı.

Ebu Ubeyde'ye selam gönderilen pankartın açıldığı yürüyüşte öte yandan Tevhid sancakları taşındı.

Yürüyüşte kaydedilen video sosyal medyada da gündem oldu.

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