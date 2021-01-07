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Yerel Batman’da tarihi eser operasyonu! 135 tanesi ele geçirildi
Yerel

Batman’da tarihi eser operasyonu! 135 tanesi ele geçirildi

Batman'da yapılan tarihi eser operasyonunda 135 sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:55:00 -
Batman’da tarihi eser operasyonu! 135 tanesi ele geçirildi

Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 135 sikke ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı suçüstü yakalandı, 135 sikke ele geçirildi. Sikkeler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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