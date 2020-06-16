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Aktüel

Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:45:24 -
Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Yanaç (24), serinlemek amacıyla Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Yanaç'ın gölde kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerine kadar yapılan aramada, Yanaç'a ulaşılamadı.

Havanın kararması nedeniyle gölde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın çalışmalara devam edilecek.

Abdulkadir Yanaç'ın, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İdare Kurulu üyesi Eyyüp Yanaç'ın oğlu olduğu öğrenildi.




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