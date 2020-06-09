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Aktüel

Batman'da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:47:24 -
Batman'da maske ve sosyal mesafe uygulaması

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkati çekmek amacıyla uygulama yaptı.

İl merkezinde 13 noktada yaklaşık 80 polisle gerçekleştirilen uygulamada, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hayrullah Altıparmak'ın da katılımıyla vatandaşlara maske dağıtıldı, ekip otosundan tedbirlere uyulması yönünde anonslar yapıldı.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, polise teşekkür etti.

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