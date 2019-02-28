Batman'da masa tenisi heyecanı yaşanacak Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap karşılaşmaları, 2-3 Mart'ta Batman'da yapılacak- Erkeklerde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Mart Cumartesi günü oynanacak

ANKARA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları 2-3 Mart tarihlerinde Batman'da oynanacak. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalar sonrasında ligde ilk yarı sona erecek. Batman'daki lig maçları öncesinde erkeklerde Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadınlarda da Fenerbahçe lider durumda bulunuyor.

Erkeklerde 2 yenilgisiz takım Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Mart Cumartesi günü yapılacak derbi maçta karşı karşıya gelecek. 4. etap karşılaşmaları sonrasında erkekler ve kadınlarda ilk 8 içinde yer alacak takımlar play-off, diğer ekipler de klasman grubunu oluşturacak. Ligde ikinci devre maçları ise 6-7 Nisan tarihlerinde Yalova, 4-5 Mayıs tarihlerinde de Adana'da oynanacak.





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