  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları Yunan basını Miçotakis'in Ankara sınavının zorlu geçeceğini yazdı Miçotakis’e sıkıntı bastı Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza İran ile ABD arasında kritik zirve! Umman’da nükleer müzakereler başladı Emperyalistlerin hesaplarını bozuyoruz Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı 9 tahliye.. Tahliyeler, beraat değildir.. İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız
Yerel Batman'da kuyumcu soygunu! İki kişi kayıplara karıştı!
Yerel

Batman'da kuyumcu soygunu! İki kişi kayıplara karıştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Batman'da kuyumcu soygunu! İki kişi kayıplara karıştı!

Batman’da kar maskeli iki şahıs, bir kuyumcuyu soyduktan sonra kayıplara karıştı. Polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli, silah tehdidiyle yüklü miktarda altın çaldı. Soygun sırasında kuyumcu, şüpheliler tarafından silahla yaralanırken, saldırganlar çaldıkları altınlarla birlikte geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! 1 polis yaralandı!
Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! 1 polis yaralandı!

Yerel

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! 1 polis yaralandı!

Mezarlıkta altın vurgunu: Ölülerden 250 bin euroluk soygun
Mezarlıkta altın vurgunu: Ölülerden 250 bin euroluk soygun

Dünya

Mezarlıkta altın vurgunu: Ölülerden 250 bin euroluk soygun

Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı
Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı

Dünya

Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23