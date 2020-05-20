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Batman’da kumar operasyonu: Sosyal mesafeyi ihlal eden 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumarhaneye dönüştürülen bir adrese operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:35:03 -
Batman’da kumar operasyonu: Sosyal mesafeyi ihlal eden 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumarhaneye dönüştürülen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda iskambil kağıtları ve poker pulları ele geçirilirken, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 12 şahsa 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşa daha huzurlu ve güvenli yaşama ortamlarının sağlanması için Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollerini yapmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumarhaneye dönüştürülen bir ikamete düzenlenen operasyonda, kumar oynatıldığı tespit edilen ikamette kumar oynamak için kullanılan iskambil kağıtları ve poker pulları ele geçirilmiştir. Ayrıca ikamette Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan bir şahsa adli işlem yapılmış, ikamette kumar oynayan 11 şahsa toplam 13 bin 475 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kumar oynatılan ikamet 30 gün süreyle kapatılmıştır. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 12 şahsa 37 bin 800 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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