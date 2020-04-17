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Aktüel

Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye 490 bin lira ceza

Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye toplam 490 bin 745 lira idari para cezası kesildi.

2020-04-17 18:02:29 -
Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye 490 bin lira ceza

Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye toplam 490 bin 745 lira idari para cezası kesildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Batman Valiliğince alınan kararları ihlal eden 512 kişiye toplam 490 bin 745 lira idari para cezası uygulandı. Kapasitesinin yüzde 50’si üzerinde yolcu taşıyan 57 otobüs ve minibüse 27 bin 905 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye 190 bin 708 lira, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişiye 12 bin 936 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 88 kişiye 108 bin 570 lira idari para cezası uygulanırken, maskesiz müşteri alan ve satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerlerine de 150 bin 626 lira idari para cezası uygulandı.

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