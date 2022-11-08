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Aktüel Batman'da kaza! 3 kişi yaralandı
Aktüel

Batman'da kaza! 3 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:11:00 -
Batman'da kaza! 3 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yamanlar köyü mevkisinde Hasan Güner'in kullandığı 68 BP 907 plakalı otomobil ile Fedai Kalka'nın kullandığı 72 BA 745 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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