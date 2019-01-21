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Batman'da kayalıklar arasına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Batman'da terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş halde bulunan C4 patlayıcı ile amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 07:14
Batman'da kayalıklar arasına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ilçesi Başbaşı köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 

Operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş C4 patlayıcı ile amonyum nitrat karışımı ile pillerle hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla EYP kontrollü imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor. 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 08:21
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