Batman’da kan stokları kritik seviyenin altında!

İpek, kan bağışının önemine değinerek, kentte günlük yaklaşık 70 ünite kana ihtiyaç olduğunu aktardı. İpek, ramazan ayında bağışların azaldığına işaret ederek, “İnsanlarımız gündüz oruç olduğu için kan vermek noktasında geri duruyor. Akşam saatlerinde de pandemi dolayısıyla yasaklar var. Böyle olunca da Batman özelinde günde 70 ünite olan kan ihtiyacımızı karşılamamız çok zorlaşıyor. Buradan çağrıda bulunmuş olalım. Kısıtlama olduğu günlerde kanver.org sitesinden vatandaşlar randevu alıp, kan verebiliyor. Ya da merkezimizi arayıp gelip, kan verebiliyor” dedi.