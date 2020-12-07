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Aktüel Batman'da İluh ve Avşo dereleri ıslah ediliyor
Aktüel

Batman'da İluh ve Avşo dereleri ıslah ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:48:13 -
Batman'da İluh ve Avşo dereleri ıslah ediliyor

BATMAN (AA) - Batman'da İluh ve Avşo derelerindeki ıslah çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında İluh Deresi'nde 3 bin 162 metre, Avşo Deresi'nde ise 1048 metre olmak üzere toplam 4 bin 210 metre betonarme kanal ve 4 köprü yapılacağı bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Batman merkezde bulunan Erköklü, Yeşiltepe, Çay ve Gültepe mahallelerinin taşkından korunacağını belirtilen açıklamada, ıslah çalışmaları tamamlandığında Batman’ın en büyük çevresel sorunlarının başında yer alan İluh Deresi'nde koku ve görüntü sıkıntısının sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2 bin 900 metre kanal yapımı tamamlanan İluh ve Avşo yapım işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 75'e ulaştığını kaydetti.

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