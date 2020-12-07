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Aktüel Batman'da güvenlik güçlerinin ikna ettiği kadın terörist teslim oldu
Aktüel

Batman'da güvenlik güçlerinin ikna ettiği kadın terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:24:15 -
Batman'da güvenlik güçlerinin ikna ettiği kadın terörist teslim oldu

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK’ya 14 yaşında katılan kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyetten yapılan açıklamada, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılan kadın terörist ile irtibata geçildiği ve teslim olmaya ikna edildiği belirtildi.

Örgütten kaçan kadın teröristin Şırnak’ta teslim olduktan sonra Batman’a getirilerek ailesi ile buluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Teslim olan kadın örgüt mensubu gerekli adli tahkikat yapılmak üzere Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir." denildi.

Kadın teröristin ilk ifadelerine de yer verilen açıklamada, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırıldığı, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın aynı olmadığını söylediği bildirildi.

Açıklamada kadın teröristin ifadeleri ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

"Örgüt içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak baskı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu, bu arayış içerisin de olanların korkmamaları gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarını bu sebeple ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini beyan etmiştir."

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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