Batman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Batman'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.