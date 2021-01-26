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Yerel Batman'da feci kaza! 15 yaralı
Yerel

Batman'da feci kaza! 15 yaralı

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı. Kaza sonucu 15 yaralının olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:53:00 -
Batman'da feci kaza! 15 yaralı

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile 01 SV 050 plakalı kum yüklü traktör, Batman-Siirt kara yolu Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, bir ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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